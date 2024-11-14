Как пить кофе во избежание желтых пятен и налета на зубах: стоматолог дал точный ответ

Кофе имеет много преимуществ для здоровья, но также может причинить вред зубам. Стоматолог рассказал, что нужно сделать после употребления напитка во избежание негативного действия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health .

Как кофе вредит зубам

Кофе кислый, а это значит, что он может разрушать эмаль или наружный слой зуба.

Стоматолог Августо Роблес рассказал, что способность кофе повреждать или красить ваши зубы действительно сводится к двум вещам: длительности и частоты воздействия.

Время воздействия зависит от того, сколько нужно времени, чтобы выпить кофе. Пив его медленно, с паузами между глотками, зубы будут снова и снова подвергаться действию кислоты и дубильных веществ.

"Долгое влияние никогда не позволит слюне полностью нейтрализовать кислотность во рту", - сказал Роблес.

Слюна является одним из основных механизмов полости рта для предотвращения кариеса. Но если вы часто и медленно пьете кофе, слюна не в состоянии ее полностью вымыть. А если в напитке есть сахар и сливки, это может увеличить риск повреждения эмали и появление кариеса.

Кофе окрашивает зубы

Зубы состоят из множества слоев. По словам Роблеса, наружные слои имеют крошечные выступы и поры, где могут скапливаться остатки. Все, что содержит дубильные вещества, такие как красное вино, соевый соус, кофе или чай, может накапливаться на этих выступах и окрашивать поверхность зуба. К счастью, они не проникают слишком глубоко.

Поэтому, если почистить зубы после кофе, можно удалить большую часть красящего материала.

Чистка перед употреблением кофе лишает зубов защитного слоя слюны. Когда эта слюна есть, она может помочь нейтрализовать кислотность, достигающую поверхности зуба.

Если вы все-таки почистили зубы перед тем как выпить кофе, то стоит подождать 15 минут, прежде чем сделать первый глоток, чтобы дать слюновому барьеру восстановиться.

Чистка щеткой после того, как вы насладитесь кофе, идеально подходит для предотвращения темных пятен. Однако стоит подождать 20 минут.

"Поверхность зубов после кофе будет размягчена кислотой. Если вы после этого почистите зубы, то можете повредить структуру зуба", - добавил врач.

Как пить кофе, чтобы избежать вред

Выпейте быстро

Вам не нужно выпивать всю чашку кофе за несколько минут, но попробуйте уделить 30 минут на кофе, а не пить его в течение нескольких часов.

Замените кофе чаем

Переход на зеленый чай может быть также положительным шагом для общего здоровья полости рта. Согласно большому исследованию 2018 года, пожилые люди в Японии, часто пившие зеленый чай, имели больше шансов на лучшее здоровье полости рта, чем те, кто выбирал кофе.

Используйте соломинку

Соломинка - отличный способ уменьшить контакт кофе с зубами. Просто убедитесь, что вы расположили ее так, чтобы она проходила мимо передних зубов.

Избегайте сахара

Добавление сахара в кофе может увеличить риск кариеса. Если вы ежедневно пьете кофе с сахаром, возможно стоит отказаться от этой привычки.

Кроме того, вы можете заменить сахар искусственным подсластителем.

Прополощите рот водой