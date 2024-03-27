RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько будем отдыхать в апреле: календарь выходных

Фото: Сколько выходных будет в Украине в апреле (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В связи с введением в Украине военного положения из-за полномасштабного вторжения России все праздничные выходные дни отменены и считаются обычными рабочими.

Сколько выходных будет у украинцев в апреле, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Сколько отдыхаем в апреле 2024 года

Так, в апреле будет 22 рабочих дня и 8 "традиционных" уикендов, которые будут приходиться на 6-7, 13-14, 20-21 и 27-28 апреля.

Календарь праздников в апреле 2024 года

Также хотим вам напомнить, какие праздники ждут нас во втором месяце весны.

1 апреля - День смеха.

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги.

4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера.

7 апреля - День геолога, Всемирный день здоровья.

8 апреля - Международный день ромов.

11 апреля  -Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики.

15 апреля - День уголовного розыска.

17 апреля - День работников пожарной охраны.

18 апреля - Международный день достопримечательностей и достопримечательностей, День памятников истории и культуры.

20 апреля -  День окружающей среды, День благодарения волонтерам.

22 апреля – Международный день Матери-Земли.

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога.

24 апреля - Международный день секретаря.

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф (Международный день памяти о чернобыльской катастрофе), Всемирный день интеллектуальной собственности.

27 апреля - Всемирный день ветеринара.

28 апреля - День работников скорой медицинской помощи, Всемирный день охраны труда.

29 апреля - Международный день танца.

30 апреля - День пограничника.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Выходные в УкраинеВыходные