Сколько будем отдыхать в апреле: календарь выходных

Сколько отдыхаем в апреле 2024 года

Так, в апреле будет 22 рабочих дня и 8 "традиционных" уикендов, которые будут приходиться на 6-7, 13-14, 20-21 и 27-28 апреля.

Календарь праздников в апреле 2024 года

Также хотим вам напомнить, какие праздники ждут нас во втором месяце весны.

1 апреля - День смеха.

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги.

4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера.

7 апреля - День геолога, Всемирный день здоровья.

8 апреля - Международный день ромов.

11 апреля -Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики.

15 апреля - День уголовного розыска.

17 апреля - День работников пожарной охраны.

18 апреля - Международный день достопримечательностей и достопримечательностей, День памятников истории и культуры.

20 апреля - День окружающей среды, День благодарения волонтерам.

22 апреля – Международный день Матери-Земли.

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога.

24 апреля - Международный день секретаря.

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф (Международный день памяти о чернобыльской катастрофе), Всемирный день интеллектуальной собственности.

27 апреля - Всемирный день ветеринара.

28 апреля - День работников скорой медицинской помощи, Всемирный день охраны труда.

29 апреля - Международный день танца.

30 апреля - День пограничника.