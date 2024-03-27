Скільки будемо відпочивати у квітні: календар вихідних

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії, всі святкові вихідні дні скасовані та вважаються звичайними робочими.
Скільки вихідних буде в українців у квітні, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
Так, в квітні буде 22 робочі дні та 8 "традиційних" вікендів, які припадатимуть на 6-7, 13-14, 20-21 та 27-28 квітня.
Також хочемо вам нагадати, які свята чекають нас у другому місяці весни.
1 квітня - День сміху.
2 квітня - Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги.
4 квітня - Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету, День веб-майстра.
7 квітня - День геолога, Всесвітній день здоров'я.
8 квітня - Міжнародний день ромів.
11 квітня - Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів.
12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики.
15 квітня - День карного розшуку.
17 квітня - День працівників пожежної охорони.
18 квітня - Міжнародний день пам'яток і визначних місць, День пам'яток історії та культури.
20 квітня - День довкілля, День подяки волонтерам.
22 квітня - Міжнародний день Матері-Землі.
23 квітня - Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога.
24 квітня - Міжнародний день секретаря
26 квітня - Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф (Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу), Всесвітній день інтелектуальної власності.
27 квітня - Всесвітній день ветеринара.
28 квітня - День працівників швидкої медичної допомоги, Всесвітній день охорони праці.
29 квітня - Міжнародний день танцю.
30 квітня - День прикордонника.
Нещодавно ми вже розповідали, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.
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