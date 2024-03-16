Три сильные молитвы о прощении грехов

17 марта, на Прощенное воскресенье, православные молятся о том, чтобы Бог простил их грехи. Для этого есть три очень сильные молитвы, но главное - читать их искренне.

Сильные молитвы о прощении грехов

"Боже мой! От всего сердца жалею обо всех моих грехах и твердо постановляю уже никогда больше не грешить, ибо ими, Боже, я презрел Твое Бесконечное Величие и Любовь, нанес смерть Твоему Сыну Иисусу и из-за них я потерял Небо, а заслужил ад. Боже, прости мне мои грехи и будь милостив ко мне. Аминь".

Молитва об исцелении грехов (фото: freepik.com)

"Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо ни одного оправдания не имея, мы, грешные, Тебе как Владыке эту молитву приносим: помилуй нас. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы надеемся: не прогневайся на нас и не помни беззаконий наших, но сжалься и ныне как Милосердный и избавь нас от врагов наших, ибо Ты Бог наш, а мы люди Твои, все творения рук Твоих и имя Твое призываем. И всегда, и во веки веков. Аминь".

Сильная молитва на Прощенное воскресенье (фото: freepik.com)

"Господи и Владыка жизни моей! Духа ленивости, безнадежности, властолюбия и пустословия не дай мне. Духа же чистоты, смиренной мудрости, терпения и любви дай мне, рабу Твоему. Да, Господи! Дай мне видеть вину мою и не осуждать меня ибо Ты благословен во веки веков: Аминь, Боже, очисти меня, грешника".