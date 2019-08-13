Скіфське золото і зброя: під Полтавою знайшли унікальні артефакти (відео)

Скіфське золото знайшли в Полтавській області на стародавньому Більському городищі, неподалік від смт Котельва. Крім золотих прикрас під час розкопок були також виявлені зброя та інші артефакти часів скіфів. Про це повідомляє прес-служба Полтавської ОДА.

Неймовірне відкриття було зроблено у неділю, 11 серпня. Варто відзначити, що знахідка є унікальною, оскільки до неї не встигли дістатися "чорні археологи."

Серед знахідок також посуд, браслети, наручне намисто, бронзове люстерко, меч-акінак, спис і кінська упряж.

Скіфське золото знайшли у Більському городищі під Полтавою (фото: facebook.com)

Знахідка в даний момент посилено охороняється поліцією. Артефакти незабаром будуть передані до Харкова, де будуть відреставровані, а в Харківському університеті імені Ст. Н. Каразіна їх будуть вивчати.

Скіфське золото знайшли у Більському городищі під Полтавою (фото: facebook.com)

Археологи почали роботу 5 серпня і вже скоро їм пощастило зробити неймовірне відкриття. Поховання виявили в урочищі Скоробор, де в часи скіфів було місто Гелон.

Артефакти, знайдені 11 серпня, датують VI століттям до нашої ери.

У листопаді "скіфське золото" покажуть у Харкові, а потім повернуть до Полтави.

Скіфське золото знайшли у Більському городищі під Полтавою (відео: facebook.com/suspilne.poltava)

До речі, американські вчені з Національної лабораторії Оук Рідж (штат Теннессі) сподіваються відкрити портал в паралельний вимір, що повторює наш світ.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили у Всесвіті дві супермасивні чорні діри, які ось-ось зіткнуться. Дослідники розповіли, як ця подія зможе вплинути на Землю.