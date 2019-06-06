Суд Амстердама переніс дату оголошення рішення про скіфське золото

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Суд оголосить рішення у справі 16 липня

Апеляційний суд Амстердама переніс дату оголошення рішення по справі про повернення в Україну "скіфського золота". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України Facebook.

Як повідомили у відомстві, суд оголосить рішення у справі 16 липня.

"Рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення "скіфського золота" в Україну буде оголошено 16 липня 2019 року. Тому чекаємо рішення", - йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Відзначимо, Україна наполягає на поверненні кримських експонатів виставки "Золото Скіфії" з Амстердама. У свою чергу російська сторона наполягає на поверненні частини експонатів на територію Криму.

11 березня суд в Амстердамі повинен був розглянути апеляцію по справі "скіфського золота". Під час засідання суд повинен заслухати позиції трьох сторін - України, кримських музеїв і музей Алларда Пірсона.

За словами Джапаровой, представники кримських музеїв не брали участі в засіданні Апеляційного суду Амстердама на слуханні по справі "скіфського золота".

В компанії, яка представляє кримські музеї, заявили, що "ці цінності стали частиною політичної гри, що є неприпустимим". Джеппар підкреслила, що Україна в суді спирається на Конвенцію ЮНЕСКО 1970 року і те, що музейні артефакти є частиною державного музейного фонду, і нагадала про дії РФ в аннексированном Криму.