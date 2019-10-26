У вир з головою: знаки Зодіаку, яких чекає у листопаді велике кохання

Гороскоп любові на листопад 2019 (Колаж РБК-Україна)

У листопаді представники кількох знаків Зодіаку можуть круто змінити своє життя

У листопаді 2019 року деякі знаки Зодіаку мають великий шанс закохатися або істотно урізноманітнити своє особисте життя. Деяким для цього доведеться докласти деякі зусилля, а деяким удача і яскраві почуття самі припливуть в руки. Про це говорить спеціальний розклад по картах Таро на листопад 2019 року.

Тельці

Тельцям на листопад випав Лицар Кубків, який символізує спосіб відходу від реальності у світ почуттів, чуттєвості, емоцій і любові. У листопаді домінуючою темою для Тельців стане романтика у всіх її проявах. У представників цього знака може виникнути бажання "поринути у вир з головою" і випасти на час з шаленого ритму, закохатися і загубитися в цьому почутті.

Лицар Кубків – надзвичайно позитивна карта, яка обіцяє щасливий збіг обставин у справах серцевих. Єдина порада Тельцям – якщо потрібно буде прийняти серйозне рішення, то робити це потрібно в здоровому розумі та ясній пам'яті.

Діва

Цьому знаку Зодіаку випала Трійка Кубків, карта, яка символізує атмосферу свята, карнавальних масок, келихи з вином і мішуру. Масть Кубків – це символ почуттів, емоцій і романтики. У листопаді у Дів буде багато святкових заходів, хоча більшість з них будуть офіційними, а не сімейними. Діви в листопаді зможуть завести нові корисні знайомства, просунутися по кар'єрних сходах, а також істотно підвищити свій авторитет в різних аспектах життя. Порада Дівам – на подібних заходах не відкриватися повністю іншим людям, а щирість приберегти для рідних і близьких.

Гороскоп на листопад 2019 (Колаж РБК-Україна)

Терези

У Терезів – Туз Жезлів, карта символізує вогонь пристрастей. Листопад у представників цього знака Зодіаку пройде під знаком активної дії, прориву, успішних починань, визнання і перемоги. Карти радять спалити всі мости і почати все з чистого аркуша, і цей місяць може покласти початок важливого періоду в житті Терезів, який розділить всі на "до" і "після". Головна порада – не боятися змін, вірити у свої сили і діяти.

Стрільці

Представникам цього знаку Зодіаку випала карта Вищого Суду, яка символізує "вогняне хрещення", при якому частина душ згорає в очисному полум'ї, а частина – переходить на новий рівень.

У листопаді Стрільці отримають можливість тотальної трансформації та виходу на новий рівень в особистісному розвитку. Головне – не боятися змін, відкинути старі погляди і речі, ризикнути і відправитися в новий шлях. Карта символізує серйозні зміни за умови, що почне мінятися сама людина.

Водолій

У Водоліїв випав Туз Кубків – карта, яка символізує романтичні відносини. В цілому ця карта дуже позитивна і обіцяє зміни в сфері почуттів, любові, романтики, а також у відносинах з людьми. У листопаді у Водоліїв вирішаться всі старі конфлікти, а в родині запанує повне взаєморозуміння і гармонія. А тим, хто ще не зустрів свою другу половинку – карти обіцяють особливі умови для цієї зустрічі.