Автор песен для Александра Реввы рассказал о его реакции на войну в Украине

Саша Чемеров - об Александре Ревве

Как известно, Ревва родился в Донецке и до сих пор имеет украинский паспорт, хотя совсем его не заслуживает, ведь продолжает молчать о войне, которую развязала РФ.

Чемеров рассказал, что познакомился с предателем во время работы над дуэтом с Quest Pistols, с которыми он работал в то время.

Артур Пирожков (фото: российские СМИ)

Накануне 24 февраля 2022 Александр общался с Пирожковым, но уже после этой даты артист даже не позвонил композитору.

"К сожалению, он под*рас... Там побеждают деньги и человеческая тупость... Я ему писал, когда в моем родном Чернигове произошли ужасные прилеты, видео присылал, где разорванные люди лежали на дороге. Говорю: "Чего ты молчишь, ск*тина, скажи что-нибудь". Но он даже мне не позвонил, - поделился Чемеров.

Артур Пирожков (фото: российские СМИ)

Также музыкант добавил, что Ревва не единственный, с кем он дружил из страны-агрессорки.

Остальные его друзья из РФ также не вышли на связь с ним после полномасштабного вторжения.

В частности, изменила Украине и актриса Ирина Горбачева, которая родилась в Мариуполе и дружила с продюсером.

"Оказалось, что они все - с*ки… Иметь украинский паспорт или родиться в Украине - не значит быть украинцем", - сказал Александр.

Напомним, весной этого года российские СМИ писали, что концерты Пирожкова стали массово отменять в РФ из-за опасений, что заработанные средства он передаст на нужды ВСУ.