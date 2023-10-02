Автор песен для Александра Реввы рассказал о его реакции на войну в Украине

Музыкант и композитор высказался об уроженце Украины Александре Ревве, более известном как Артур Пирожков. Так, по его словам, певец, автором песен которого он был много лет и который умалчивает войну на своей родине, после начала полномасштабного вторжения даже не позвонил продюсеру.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Саши Чемерова для YouTube-канала Алины Доротюк.
Как известно, Ревва родился в Донецке и до сих пор имеет украинский паспорт, хотя совсем его не заслуживает, ведь продолжает молчать о войне, которую развязала РФ.
Чемеров рассказал, что познакомился с предателем во время работы над дуэтом с Quest Pistols, с которыми он работал в то время.
Артур Пирожков (фото: российские СМИ)
Накануне 24 февраля 2022 Александр общался с Пирожковым, но уже после этой даты артист даже не позвонил композитору.
"К сожалению, он под*рас... Там побеждают деньги и человеческая тупость... Я ему писал, когда в моем родном Чернигове произошли ужасные прилеты, видео присылал, где разорванные люди лежали на дороге. Говорю: "Чего ты молчишь, ск*тина, скажи что-нибудь". Но он даже мне не позвонил, - поделился Чемеров.
Артур Пирожков (фото: российские СМИ)
Также музыкант добавил, что Ревва не единственный, с кем он дружил из страны-агрессорки.
Остальные его друзья из РФ также не вышли на связь с ним после полномасштабного вторжения.
В частности, изменила Украине и актриса Ирина Горбачева, которая родилась в Мариуполе и дружила с продюсером.
"Оказалось, что они все - с*ки… Иметь украинский паспорт или родиться в Украине - не значит быть украинцем", - сказал Александр.
Напомним, весной этого года российские СМИ писали, что концерты Пирожкова стали массово отменять в РФ из-за опасений, что заработанные средства он передаст на нужды ВСУ.
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