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Ани Лорак со слезами на глазах рассказала об украинских детях, которых похитили россияне

Четверг 28 сентября 2023 17:30
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Ани Лорак со слезами на глазах рассказала об украинских детях, которых похитили россияне Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Иванна Пашкевич

Поклонница путинского режима Ани Лорак в очередной раз "пробила дню". Певица призналась, что финансирует депортацию детей из Украины в РФ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пропагандистские СМИ.

Что известно

В одной из российских передач предательница заявила, что финансово поддерживает российский фонд, занимающийся незаконно вывезенными из Украины в РФ детьми, а именно - из Запорожья и Донбасса.

Так, артистка планирует дать концерт в Москве, часть денег из которого она отправит в этот фонд.

Ани Лорак со слезами на глазах рассказала об украинских детях, которых похитили россияне

Ани Лорак на российском ТВ (фото: скріншот с канала НТВ)

Исполнительница также добавила, что фонд занимается пострадавшими от "всей этой ситуации" детьми.

Кроме того, звезда-молчунка сказала, что многим из детей-беженцев уже некуда вернуться из-за разрушенных оккупантамы домов.

Хотя Лорак, как всегда, не стала конкретизировать, кто именно виноват в этих преступлениях.

И это не удивительно, ведь без своей лжи она не сможет продолжать зарабатывать кровавые рубли.

Ани Лорак со слезами на глазах рассказала об украинских детях, которых похитили россияне

Ани Лорак рассказывает об украинских беженцах на российском ТВ (фото: скриншот канала)

Напомним, недавно Ани Лорак пожаловалась россиянам на "ненависть от украинцев".

Также читайте о том, как певица опозорилась на концерте в Турции.

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Ани Лорак