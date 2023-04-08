Хотел дать деньги ВСУ. Александра Ревву назвали предателем в России, он отрекся от родственников-"ватников"

Российский певец, комик и актер Александр Ревва, более известный как Артур Пирожков, родом из Донецка. Однако уже долгое время проживает в России. Звезда осудил полномасштабное вторжение России и не поддерживает режим, а сейчас его концерты начали массово отменять из-за опасений, что заработанные средства он передаст на нужды ВСУ.

Что известно об отмене выступлений Реввы

В 2023 году артист Пирожков собирался дать большую серию концертов по регионам и городам России. Масштабный тур планировали с 2020 года, однако из-за пандемии его постоянно переносили.

Но осуществить планы не удалось и на этот раз. Россияне решили, что заработанные деньги певец передаст в помощь ВСУ, поэтому начали бойкотировать Пирожкова. Так, за несколько часов до начала отменили концерт в Ростове-на-Дону, далее последовали Белгород и Краснодар.

Сама знаменитость сообщила, что это произошло по техническим причинам.

В России массово упраздняют выступления Артура Пирожкова (фото: росСМИ)

Концерты в Москве и Санкт-Петербурге 1 и 8 апреля соответственно тоже не состоялись. Ревва заявил, что уже сам не хочет выступать, а настоящей причины отмены так и не назвал.

Пока выступления перенесли на осень 2023 года.

Артур Пирожков о войне в Украине

Певец является гражданином Украины и никогда этого не скрывал, несмотря на то, что у него есть гражданство и России. В 2014 году он отказался приезжать в оккупированный Донецк, где проживает его отец.

Ревва-старший рассказал росСМИ, что последний раз видел сына в 2013 году.

"Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Сын мне тогда сказал: "Если я буду ездить на Родину, то меня в Украину не пустят", - рассказал отец певца.

Александр Ревва не общается с отцом, ведь тот поддерживает Россию (фото: росСМИ)

24 февраля 2022 года Пирожков выступил против войны России в Украине, после чего замолчал. На этой основе он поругался со своим отцом, который наоборот является сторонником действий Путина.

Мать комика оправдывает его, что он не предатель и что не относится к политике. Вместе с тем она отмечает, что почти ничего не знает о работе сына, ведь отношения у них довольно непростые.

Певец с матерью Любовью (фото: росСМИ)

"Ничего не знаю, сама нервничаю. Он не предатель! Что только о нем не говорят, но он не такой. Парень вне политики. Он поет, радует людей, все его любят, все звонят и спрашивают: "Ну как же так, почему он не выступает?". Но сама я с ним не разговаривала. Никогда его не беспокою", - рассказала Любовь Николаевна росСМИ.

Состояние артиста, заработанное в России

До 2022 года, по словам росСМИ, Артур Пирожков являлся одним из самых высокооплачиваемых певцов России. За время карьеры он успел заработать на недвижимость в элитном районе Москвы и ее области.

Например, квартира в столице стоит примерно 57 000 000 рублей, в Подмосковье - ориентировочно 250 000 000 рублей, а также недвижимость в Дубае за 40-50 000 000 рублей.

Большинство имущества записаны на жену звезды Анжелику Ревву. Дочери супругов учатся в элитной гимназии в Подмосковье.

Семья Александра Реввы (фото: росСМИ)

Выступление Реввы на приватном мероприятии стоит примерно 5 000 000 рублей, и эта стоимость не меняется уже в течение пяти лет. Однако, по сообщению росСМИ, сейчас спрос упал на 60-70%.

В России предполагают, что положение звезды в шоу-бизнесе изменится после того, как он выступит с патриотическими высказываниями или откажется от проукраинской позиции.