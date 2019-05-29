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Сказала, що не можу: зірка "Гри престолів" відмовилася від ролі в гучному фільмі

STYLERФільми і серіали    29.05.2019 - 22:34
Сказала, що не можу: зірка "Гри престолів" відмовилася від ролі в гучному фільмі
Емілія Кларк (Getty Images)

Емілія Кларк пояснила, чому відмовилася від прекрасної пропозиції

Зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейенеріс, зізналася, що відмовилася від ролі в гучному фільмі "50 відтінків сірого". Що стало причиною відмови, повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Емілія Кларк повідомила, що основною причиною відмови зіграти у фільмі "50 відтінків сірого" став сценарій, де героїні довелося б брати участь у відвертих сценах. Вона пояснила, що не готова знову зніматися оголеною, тим більше, що у фільмі їй би довелося постійно оголятися на камеру.

"Сем Тейлор-Джонсон – просто чарівниця. Я люблю її, і я вважаю її бачення цієї історії прекрасним. Але останній раз, коли я з'явилася оголеною перед камерою, це в "Грі престолів". І це було дуже давно. Після цього єдине питання, яке мені задавали, стосувалися цієї сцени. І це страшенно дратувало. Адже я зробила це заради свого персонажа, а не для того, щоб показати якомусь хлопцеві свої груди", - назвала Кларк ще одну причину своєї відмови.

Сказала, що не можу: зірка &quot;Гри престолів&quot; відмовилася від ролі в гучному фільмі

Емілія Кларк в ролі Дейнерис (instagram.com/emilia_clarke)

Вона додала, що змушена була відмовити, так як після таких зйомок їй буде важко дивитися в очі своїм близьким, друзям і шанувальникам.

"Адже тут мова йде про чуттєвість і секс, а також про те, щоб я була голою на екрані весь час. У "Грі престолів" це була маленька сцена з оголенням. Я не можу взяти участь у зйомках цього проекту, адже не зможу більше дивитись кому-небудь в очі", - пояснила зірка "Гри престолів".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Кит Харрінгтон, виконавець ролі Джона Сноу в "Грі престолів", потрапив у клініку через стрес.

А також розповідали про те, що два провідних актора серіалу "Гра престолів" всі роки зйомок запекло ворогували.

Вісім сезонів за півтори хвилини: унікальний ролик про "Гру престолів" Ненавиджу в собі: зірка "Гри престолів" зробила зізнання про своє життя
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