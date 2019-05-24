Вона його ненавидить: між зірками "Гри престолів" виник конфлікт

Актори "Гри престолів" не розмовляли один з одним багато років (Колаж РБК-Україна)

Актори не знімалися в одних сценах і не розмовляли один з одним

Між зірками серіалу "Гра престолів" Леною Хіді, яка зіграла роль Серсеї і Джеромом Флінном, який зіграв роль найманця Бронна Чорноводного, стався конфлікт під час зйомок. Пара до такої міри конфліктувала, що у восьмому сезоні сцена про те, як Серсея дає завдання Бронну вбити своїх братів, так і не була знята.

Як розповіли джерела у знімальній групі, актори протягом зйомок останніх сезонів "Гри престолів" намагалися не знаходиться в одному приміщенні, не розмовляли один з одним. А перед зйомками сьомого сезону в контракті актриси Лени Хіді з'явився пункт про те, що вона не повинна стикатися з Джеромом Флінном на знімальному майданчику ні під яким приводом.

Лена Хіді в ролі Серсеї (instagram.com/hbo)

З'ясувалося, що Лена Хіді і Джером Флінн кілька років перебували у відносинах і в 2006 році розлучилися, до того ж не дуже спокійно. Свій роман вони прагнули тримати в секреті, але колеги про все дізналися, так як сварка між ними під час розставання була така ж бурхлива, як і самі стосунки. А через кілька років вони раптом зустрілися на знімальному майданчику серіалу "Гра престолів".

Джером Флінн (instagram.com/jeromeflynn)

Перебуваючи разом на знімальному майданчику після цього, вони почували себе ніяково, хоча і намагалися цього не показувати. Друзі Лени Хіді навіть припустили, що вона ненавидить Флінна.

"Вони ніколи не знаходяться в одному приміщенні в один і той же час. Шкода, адже в якийсь момент здавалося, що вони відновили відносини, а тепер уникають один одного будь-якою ціною", - розповіли джерела.

При цьому вже через рік Лена Хіді вийшла заміж за музиканта Пітера Логрена і в 2010 році народила йому сина. Під час зйомок першого сезону "Гра престолів" Хіді була вагітна.

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