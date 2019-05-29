Не пережив фінал "Ігри престолів": Кіт Харінгтон лікується від алкоголізму

Кіт Харінгтон лікується від алкогольної залежності (фото: колаж РБК-Україна)

Актор не витримав сильної напруги і взявся за пляшку

Кіт Харінгтон страждає від алкогольної залежності. Після закінчення культового серіалу "Гра престолів" актор, який зіграв Джона Сноу, не зміг впоратися зі стресом і почав сильно пити. Про це повідомляє видання Page Six.

Змучений 32-річний Харінгтон майже місяць знаходиться в елітному оздоровчому центрі Коннектикуту Privé-Swiss.

Британський актор проходить психологічні тренінги, практикує усвідомлену медитацію і когнітивно-поведінкову терапію для боротьби зі стресом і з негативними емоціями. Варто зазначити, що місяць перебування в клініці обходиться в 120 тисяч доларів.

Кіт Харінгтон (фото: instagram.com/kitharingtonn)

За словами інсайдерів, дружина актора Роуз Леслі, з якою він познайомився на зйомках "Гри престолів", дуже його підтримує. Товариш Харінгтона сказав, що фінал знаменитого серіалу дуже сильно зачепив актора.

Він зрозумів, що серіал закінчився, і це було те, над чим вони так старанно працювали протягом стількох років. Харінгтон задумався, що буде далі і ці думки серйозно зачепили його і викликали стрес.

Кіт Харінгтон (фото: instagram.com/kitharingtonn)

Товариш Харінгтона підтвердив, що актор перебуває у клініці в основному через стрес і виснаження, а також через алкоголь.

У свою чергу представник актора заявив, що Харінгтон вирішив використати цю перерву в своєму графіку, як можливість провести деякий час в оздоровчій самоті для роботи над особистими проблемами.

Нагадаємо, що виконавиці головних ролей в "Грі престолів" розповіли, як хотіли загинути.

Раніше повідомлялося про те, що між зірками "Гри престолів" виник конфлікт.