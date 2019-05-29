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Сказала, что не могу: звезда "Игры престолов" отказалась от роли в нашумевшем фильме

STYLERФильмы и сериалы    29.05.2019 - 22:34
Сказала, что не могу: звезда "Игры престолов" отказалась от роли в нашумевшем фильме
Эмилия Кларк (Getty Images)

Эмилия Кларк объяснила, почему отказалась от прекрасного предложения

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис, призналась, что отказалась от роли в нашумевшем фильме "50 оттенков серого". Что стало причиной отказа, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Эмилия Кларк сообщила, что основной причиной отказа сыграть в фильме "50 оттенков серого" стал сценарий, где героине пришлось бы участвовать в откровенных сценах. Она объяснила, что не готова снова сниматься обнаженной, тем более, что в фильме ей бы пришлось постоянно оголяться на камеру.

"Сэм Тейлор-Джонсон – просто волшебница. Я люблю ее, и я считаю ее видение этой истории прекрасным. Но последний раз, когда я предстала обнаженной перед камерой, это в "Игре престолов". И это было очень давно. После этого единственный вопрос, который мне задавали, касалось этой сцены. И это чертовски раздражало. Ведь я сделала это ради своего персонажа, а не для того, чтобы показать какому-то парню свою грудь", - назвала Кларк еще одну причину своего отказа.

Сказала, что не могу: звезда &quot;Игры престолов&quot; отказалась от роли в нашумевшем фильме

Эмилия Кларк в роли Дейнерис (instagram.com/emilia_clarke)

Она добавила, что вынуждена была отказать, так как после таких съемок ей будет трудно смотреть в глаза своим близким, друзьям и поклонникам.

"Ведь здесь речь идет о чувственности и сексе, а также о том, чтобы я была голой на экране все время. В "Игре престолов" это была маленькая сцена с обнажением. Я не могу принять участие в съемках этого проекта, ведь не смогу больше смотреть кому-либо в глаза", - объяснила звезда "Игры престолов".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Кит Харрингтон, исполнитель роли Джона Сноу в "Игре престолов", попал в клинику из-за стресса.

А также рассказывали о том, что два ведущих актера из сериала "Игра престолов" все годы съемок отчаянно враждовали.

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