Скандальна заборона книги про Стуса: українцям готують приємний сюрприз

Книгу про Василя Стуса заборонили через Віктора Медведчука (колаж РБК-Україна)

Після заборони судом розповсюджувати книгу "Справа Василя Стуса" зі згадкою Віктора Медведчука автор твору журналіст та історик Вахтанг Кіпіані разом з видавництвом Vivat вирішили випустити аудіоверсію роману.

Робота над проектом вже стартувала. Про це 24 жовтня розповів автор книги у Facebook.

Кіпіані також повідомив, що озвучувати українського поета та дисидента Василя Стуса буде режисер і актора Ахтем Сеітаблаєв.

Книгу "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР" після скандального вердикту "служителів Феміди" 19 жовтня українці розкупили за лічені хвилини - перший тираж 20 тисяч примірників був повністю проданий. Після цього видавці оголосили про випуск нового тиражу книги до набрання чинності рішення суду. А тепер твір можна буде не тільки почитати, але й почути.

Зазначається, що книга в аудіо адаптації зазнає певних змін.

"Ви ж пам'ятаєте, що книга на 80% складається з архівних документів. Деякі з них важко сприймати на слух, тому ми адаптуємо аудіоверсію для полегшення сприйняття на слух і дещо скоротимо її. Але будьте певні - найважливіше точно буде озвучено", - розповіла директорка видавництва "Vivat" Юлія Орлова у своєму Facebook.

"Почуйте голос правди!" - закликала вона.

Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії (фото: facebook.com/yuliya.argument)

Раніше ми писали про те, що суддю по справі Медведчука і книзі про Стуса спіймали на любові до "ДНР".

Нагадаємо також, що раніше ми публікували 5 пісень на слова Василя Стуса. Послухайте, поки їх теж не заборонили!