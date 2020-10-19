Суддю по справі Медведчука і книзі про Стуса спіймали на любові до "ДНР"

Суд заборонив згадувати Медведчука у книзі про Василя Стуса (колаж: РБК-Україна)

Оприлюднено скандальний факт про суддю, яка винесла вердикт по книзі про Василя Стуса

Після заборони згадувати Віктора Медведчука у книзі "Справа Василися Стуса" Вахтанга Кіпіані з'ясувалися скандальні факти про суддю, яка винесла такий вердикт.

За словами експерта Центру протидії корупції Галини Чижик у Facebook, рішення ухвалила суддя Марина Заставенко з Донецька, яку "в 2017 році хотіли звільнити за зв'язки з так званою "ДНР".

До переведення в столицю Заставенко працювала в Красногвардійському районному суді Макіївки Донецької області.

За словами Чижик, в 2016-му році спливала інформація про те, що у судді є майно на тимчасово окупованих територіях, вона систематично їздить туди-сюди.

Вища кваліфікаційна комісія суддів спочатку відкрила дисциплінарну справу, але потім відмовилася звільняти суддю Заставенко.

"Навряд чи українська суддя спокійно може кататися в "ДНР", не отримуючи для себе гарантії безпеки "з того боку". Особливо враховуючи, як активно росіяни поповнили обмінний фонд. Саме тому СБУ писала скарги на таких суддів у ВККС", - пише Галина Чижик.

Нагадаємо, що після рішення Дарницького районного суду Києва автор книги "Справа Василя Стуса" Вахтанг Кіпіані зобов'язаний видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука. Також до продажу заборонили друкований тираж, в якому порушуються "немайнові права" Медведчука.

На оскарження сторонам дали 30 днів. Тому творці книги обіцяли додрукувати тираж, поки рішення не набере чинності. Крім того, весь наявний наклад розкупили за лічені хвилини після новини про вердикт.