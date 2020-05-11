ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ви мене звідси не виженете: Усик зробив заяву про Україну

STYLERЖиття    11.05.2020 - 21:45
Ви мене звідси не виженете: Усик зробив заяву про Україну
Олександр Усик (Фото: РБК-Україна)

Олександр Усик закликав фанів не розділяти Україну

Олександр Усик відповів своїм фанатам на скандал через те, що йому запропонували громадянство Росії. На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, в якому закликав не розділяти людей всередині України.

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик заявив, що не збирається залишати Україну і зазначив, що ніхто його не зможе вигнати з рідної країни.

"Моя країна Україна. Я тут живу. Я тут народився. Я тут виріс. Якби я хотів кудись поїхати, то я б давно це зробив. Я не хочу нікуди їхати. І ви мене звідси не виженете. Тому що це моя країна. Не розділяйте людей. Телеканали, не висмикуйте з контексту, не розділяйте народ. Не розділяйте український народ. Ми - українці. Ми не малороси, ми не сепаратисти. У мене в паспорті написано, що я українець", - заявив Олександр Усик.

Крім того, спортсмен зазначив, що немає поділу на "бандерівців" і "москалів", оскільки всі жителі України для нього українці.

"Для мене вся територія України – це українці. Для мене немає "бандерівців", "москалів", або ще когось. Для мене українець є українцем. І неважливо, на якій території він живе: у Львові, в Криму, в Одесі, в Донецьку – він є українцем. Ви ображаєте. Ви засуджуєте мене за кіно. У кіно показано те, як Бог змінив моє життя. І життя у тих учасників, які знімалися в цьому фільмі", - сказав боксер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олександр Усик влучив у базу сайту "Миротворець".

Теги Новини України Олександр Усик
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся