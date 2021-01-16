Скандальні іграшки з лого армії РФ "спливли" в українському супермаркеті: що сталося (відео)

Супермаркет (фото: facebook.com/NOVUS.com.ua)

У мережі показали відео про нібито продаж в Києві в одному з супермаркетів новорічних ялинкових іграшок з логотипом армії РФ. Як з'ясувалося, покупець сам заніс таку продукцію в магазин, щоб зняти провокаційний ролик.

Про це 16 січня передали на Facebook-сторінці мережі супермаркетів NOVUS.

Примітно, що чоловік використовував для зйомки свого "сюжету" новорічну продукцію з радянською зіркою і написом "російська армія", яку виготовляли раніше на Клавдієвській фабриці в Київській області, і після гучного скандалу в грудні керівництво підприємства запевнило, що тираж іграшок було ліквідовано.

З усім тим, деякі такі ялинкові кульки з символікою російської армії все ж виявилися в автора провокаційного відео на руках, і "засвітилися" в середині січня.

Викрити "зрадофіла" допомогли камери відеоспостереження в супермаркеті мережі в Нових Петрівцях (Героїв Майдану 1) під Києвом. На кадрах видно, як чоловік підкладає скандальні іграшки на полицю у відділ непродовольчих товарів, а потім починає знімати свій "сюжет" з метою наклепу.

"У першій частині відео ви можете побачити процес підкладання товару на полицю, у другій - як чоловік неправдиво коментує ситуацію", - йдеться в публікації.

В керівництві NOVUS зробили офіційну заяву, що даного товару мережа супермаркетів не продає.

"Нам дуже прикро, що наша мережа сьогодні стала об'єктом провокації... Якщо ви стали свідком неправомірних дій на території магазину, просимо повідомити на офіційну сторінку нашої мережі", - зазначили адміністратори.

Відео: Іграшки із символікою російської армії підкинули в супермаркет під Києвом для провокації

Нагадаємо, нещодавно український супермаркет вляпався у скандал із "запрещенкою" - в магазині продавали листівки з привітаннями чоловіків з 23 лютого.

Раніше ми писали про те, що в Миколаєві в магазині помітили футболку з написом "Росія", і після обурення покупця одяг викинули в смітник.