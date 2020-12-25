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Країну не переплутали? Український супермаркет вляпався у скандал з "запрещенкою"

П'ятниця 25 грудня 2020 11:14
Країну не переплутали? Український супермаркет вляпався у скандал з "запрещенкою"
Український магазин потрапив у скандал (фото: УНІАН)
Автор: Людмила Жукова

В українському супермаркеті виявлені листівки з привітаннями чоловіків з 23 лютого. Як відомо, у нашій країні "День радянської армії" вже давно не святкується, його шанують у Росії. Журналістка Тетяна Наконечна стверджує, що вітальні листівки продаються в супермаркеті "Фуршет" на Нивках. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Ось такі листівки продаються в "Фуршет" на Нивках. У вас там все нормально? Нічого не переплутали? Країну, наприклад", - з подивом запитала Тетяна.

Країну не переплутали? Український супермаркет вляпався у скандал з &quot;запрещенкою&quot;Країну не переплутали? Український супермаркет вляпався у скандал з &quot;запрещенкою&quot;

В українському супермаркеті помітили листівки - привітання з 23 лютого (фото: facebook.com/tania.nackonechna)

В коментарях така новина викликала велику хвилю гніву і несхвалення з боку українців.

  • Спалити.
  • Ганьба. Як соромно.
  • Як відзначали, так і відзначають. Як вітали, так і будуть.
  • Давно не заходила в Фуршет, мабуть, не даремно.
  • Думаю треба взяти ці всі листівки, віклікаті адміна і попросити їх прибрати або.
  • Такі совкові, аж капець... Третя якась дивна з Фераррі... Чого не вишньова Лада 8... Недоработка. В топку то всьо вже давно треба.
  • Фуршет продає, тобто його категорійний менеджер допустив конкретні items в торгові зали мережі. Потенційний герой сюжету.
  • Власник "Фуршету" - Баленко Ігор - олігарх, депутат Київради ІХ скликання від Європейської солідарності. Оце такий псевдпатріот! Ноги моєї не буде у того "Фуршеті"! І друзям розповім.

Як ми писали раніше, під Києвом фабрика робила ялинкові іграшки з лого російської армії.

Також ми повідомляли про те, що в Рівному розгорівся скандал через те, школярам продавали зошити з Червоною площею.

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Новини України Життя супермаркет

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