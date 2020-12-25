Країну не переплутали? Український супермаркет вляпався у скандал з "запрещенкою"

Український магазин потрапив у скандал (фото: УНІАН)

В українському супермаркеті виявлені листівки з привітаннями чоловіків з 23 лютого. Як відомо, у нашій країні "День радянської армії" вже давно не святкується, його шанують у Росії. Журналістка Тетяна Наконечна стверджує, що вітальні листівки продаються в супермаркеті "Фуршет" на Нивках. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Ось такі листівки продаються в "Фуршет" на Нивках. У вас там все нормально? Нічого не переплутали? Країну, наприклад", - з подивом запитала Тетяна.

В українському супермаркеті помітили листівки - привітання з 23 лютого (фото: facebook.com/tania.nackonechna)

В коментарях така новина викликала велику хвилю гніву і несхвалення з боку українців.

Спалити.

Ганьба. Як соромно.

Як відзначали, так і відзначають. Як вітали, так і будуть.

Давно не заходила в Фуршет, мабуть, не даремно.

Думаю треба взяти ці всі листівки, віклікаті адміна і попросити їх прибрати або.

Такі совкові, аж капець... Третя якась дивна з Фераррі... Чого не вишньова Лада 8... Недоработка. В топку то всьо вже давно треба.

Фуршет продає, тобто його категорійний менеджер допустив конкретні items в торгові зали мережі. Потенційний герой сюжету.

Власник "Фуршету" - Баленко Ігор - олігарх, депутат Київради ІХ скликання від Європейської солідарності. Оце такий псевдпатріот! Ноги моєї не буде у того "Фуршеті"! І друзям розповім.

Як ми писали раніше, під Києвом фабрика робила ялинкові іграшки з лого російської армії.

Також ми повідомляли про те, що в Рівному розгорівся скандал через те, школярам продавали зошити з Червоною площею.