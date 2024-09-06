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Скандальный Потап поделился архивным фото с сыном, на котором его не узнать

Пятница 06 сентября 2024 10:09
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Скандальный Потап поделился архивным фото с сыном, на котором его не узнать Рэпер Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Катерина Собкова

Потап (Алексей Потапенко), который нашел неожиданное "применение" своим песням, продемонстрировал в сети фото со своим сыном Андреем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram рэпера.

Дело в том, что сегодня, 6 сентября, сыну артиста исполняется 16 лет. Поэтому звездный отец опубликовал фото с ребенком и лаконично поздравил его.

"С днем рождения, сынок", - отметил Потап в публикации.

Скандальный Потап поделился архивным фото с сыном, на котором его не узнать

Архивный снимок Потапа с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

Отметим, что на снимке изображен совсем маленький мальчик и молодой Потап. Сейчас юноша выглядит совсем иначе - он уже выше, чем мама, директор продюсерского центра Pomitni Ирина Горовая.

Скандальный Потап поделился архивным фото с сыном, на котором его не узнатьСын Потапа сейчас (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Отметим, что Алексей и Ирина были вместе около 15 лет, однако в 2014 году возлюбленные расстались. Впрочем артист поддерживает связь с сыном, принимает участие в его воспитании.

Скандальный Потап поделился архивным фото с сыном, на котором его не узнатьСын Потапа на музыкальном фестивале в Венгрии в августе 2024 года (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Как отметила Горовая: "Алексей очень классный отец. Он Андрея очень правильно учит и подсказывает, что мужчина должен делать в своем взрослении. Они постоянно переписываются, звонят по телефону друг другу. Андрей часто приезжает на свои каникулы к отцу, они играют в баскетбол".

Где сейчас Потап

К слову, репер и продюсер уже долгое время живет за границей. При этом артист ни разу не объяснил публично, как именно он выехал из страны во время военного положения.

Также Потап регулярно попадает в скандалы: то из-за выступлений в немецких ночных клубах с русскоязычными песнями, то из-за размышлений на фоне пальм о "новых возможностях" за рубежом.

Скандальный Потап поделился архивным фото с сыном, на котором его не узнатьПотап (фото: instagram.com/realpotap)

Ранее Потап засветился с известными артистами на фото.

Также посмотрите новое фото рэпера, на котором его не узнать.

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