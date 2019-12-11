Юрія Бардаша внесли у "чорний список" Миротворця за інтерв'ю Дудю

Юрій Бардаш потрапив в "Миротворець" (Кадр з відео)

Український продюсер і співак внесений у Миротворець за свої висловлювання про ситуацію в країні

Юрій Бардаш дав інтерв'ю Юрію Дудю і після цього його внесли в "чорний список" Миротворця. На сайті його звинувачують в антиукраїнській пропаганді, а також маніпулюванні суспільно значущою інформацією.

Справа в тому, що український продюсер групи "Гриби" неоднозначно висловився про Донбас. За його словами, "в Україні останні п'ять років панує беззаконня". Також він повідомив, що у нього все стискається, коли він чує вираз "донбаське бидло". За його словами, не можна так називати людей, які все своє життя працюють.

Зазначимо, що після інтерв'ю у Дудя в українському інтернет-просторі розпочалася справжня війна. Багато людей засуджували продюсера і писали, що він не має право так висловлюватися. Інші ж - навпаки, всіляко підтримували артиста і висловлювали повагу його сміливістю.

Юрій Бардаш - український продюсер, співак, танцюрист. Засновник продюсерського центру Kruzheva Music, наставник музичних колективів Quest Pistols, "Нерви", "Ія", "Гриби" та співачки Місяця.

На сторінці в соцмережі Facebook Бардаша люди висловлюють йому свою повагу і звертають увагу, що його внесли до "Миротворця".

Ти крутий тип?твоя точка зору мені близька і зрозуміла, на одному диханні подивився інтерв'ю, знаєш, як-ніби фільм, від душі, я в захваті, надихнув!

Вітаю, тепер ти на сайті "Миротворець". Правда завжди перемагає, хоч ти і вміло брехав.

Мен тримайся! Свинорилий Антоха Геращенко додав тебе тебе на Миротворець, копи так не люблять вас.

Скріншот коментарів (facebook.com/yura.bardash)