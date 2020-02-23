Скандальна російська співачка отримала орден "ДНР": усі подробиці

Юлія Чичеріна (фото: vk.com/chicherinka)

Юлія Чичеріна отримала орден "ДНР"

Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою бойовиків на Донбасі, отримала орден Дружби в "ДНР". Про свою нагороду російська співачка розповіла в Instagram.

Цю нагороду Чичеріна отримала в кінотеатрі "Звездочка", в якому відбулася презентація документального фільму російського военкора Семена Пегова "Донецк": История Дебальцевского котла".

Скріншот з Instagram

У цьому фільмі співачка виконала пісню "Добровольческая". Після показу картини головний бойовик "ДНР" Денис Пушилін вручив Юлії Чичеріної нагороду. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Юлія Чичеріна (фото: instagram.com/julia_chicherina)

Після того, як Чичеріна отримала нагороду, вона сказала, що служить народу Донбасу. Пізніше на своїй сторінці в Instagram вона виклала відповідне фото, яке підписала: "Служу Вітчизні і народу Донбасу!".

В указі про нагородження артистки говориться, що вона отримує нагороду "За активну благодійну діяльність, а також за особливі заслуги у зміцненні дружби і співробітництва між державами, підвищення міжнародного авторитету Донецької Народної Республіки".

Нагадаємо, що жителі "ДНР" залишилися без зарплат і пенсій. При цьому місцева влада розповідають людям, що виною всьому "зовнішні чинники". Варто зазначити, що проблеми в окупованих містах почалися в кінці 2019 року.