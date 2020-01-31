У "ДНР" таємничим чином зникли звільнені терористи: не доїхали

У "ДНР" не доїхали терористи (Колаж РБК-Україна)

У Донецьк не доїхали терористи звільнені з "українського полону"

"ДНР" таємничим чином не доїхали терористи, яких місяць тому звільнили в рамках обміну полоненими. Ці люди за дивним обставинам не доїхали до місця призначення. До речі, у списках звільнених бойовиків було 124 людини, але на окупований Донбас приїхали тільки 122. На цю значну деталь звернув увагу блогер з Донецька Макс Баринов.

На території окупантів ходять чутки, що звільнених з "українського полону" на "батьківщині" катують. Також в місцевих соцмережах пишуть, що колишніх бранців нібито вербує СБУ.

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"Все покрито мороком і ретельно приховується. Відомо, що звільнили 124 людини, а в'їхало 122. Куди зникли двоє – невідомо. У місцевих Telegram-каналах пишуть, що додому їх не відпускають з-за перевірок з приводу можливої вербування Службою безпеки України. Також їм заборонено зустрічатися з родичами та приймати які-небудь передачі. У "ДНР" ширяться чутки, що звільнених катують", – повідомив блогер "Обозревателю".