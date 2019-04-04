Зеленський знову попався на зв'язках з Росією: розгорається скандал

Зеленський потрапив у скандал (Колаж РБК-Україна)

Зеленський потрапив у скандал через ролик на YouTube

Володимир Зеленський, кандидат у президенти України, влип у черговий скандал. З'ясувалося, що корпоративні права на його ролик про дебати з Петром Порошенком на НСК "Олімпійському" має російська компанія Kedoo Entertainment Russia. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Володимир Зеленський у середу, 3 квітня, розмістив на своєму YouTube-каналі "Зе!Президент" відео, в якому запропонував чинному президенту України Петру Порошенку провести дебати перед другим туром президентських вибором на НСК "Олімпійський".

З'ясувалося, що управління авторськими правами на цей відеоролик офіційно передано компанії Kedoo Entertainment Russia, яка дуже відома в Росії.

Скріншот (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Ця компанія кілька років тому уклала контракт з Першим каналом (Росія), ВГТРК, а також і з іншими виробниками російського медіаконтенту. Кілька років ця компанія займається, під прикриттям Кремля, вимаганням грошей від YouTube-користувачів.

Дана інформація миттєво розлетілася по соціальним мережам і викликала гнів українців. Вони запитують у Володимира Зеленського, як кандидат у президенти України міг скористатися послугами фірми країни-агресора для захисту своїх авторських прав.

Скріншот (facebook.com/andrew.bulgarov)

В коментарях під постом Ірини Геращенко, Сергій Такмазов висловив думку, що для тих, хто проголосував за Зеленського в першому турі, дана інформація аргументом не стане і їх зупинить лише долар по 200 гривень.

Зеленський потрапив у скандал через дебатів (YouTube/Богдан Зябленко)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як відреагувала мережа на рішення Порошенка про дебати з Зеленським.

А також розповідали про те, що у мережі бурхливо відреагували на заклик Зеленського про дебати.