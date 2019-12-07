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Міс Львова потрапила у скандал через путінського чиновника: всі подробиці та фото

STYLERЖиття    07.12.2019 - 18:51
Міс Львова потрапила у скандал через путінського чиновника: всі подробиці та фото
Міс Львів Наталія Болюх (фото: instagram.com/topnatalia)

Наталія Болюх оскандалилася після того, як поїхала в Москву

Міс Львів Наталія Болюх, яка також є Віце-міс Україна опублікувала фотографії з російським чиновником Держдуми на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина зазначила, що вона знаходиться у Москві. І на питання журналістів про те, що вона робить у столиці Росії, вона відповіла, що їздити в РФ тільки через дружні відносини. Болюх розповіла, що у неї там багато друзів.

Міс Львова потрапила у скандал через путінського чиновника: всі подробиці та фото

Скріншот з Instagram

За даними місцевого видання "Високий Замок", Міс Львів фотографувалася з чиновником Держдуми. Такий висновок можна зробити після перегляду фотографій чоловіка, які він зробив в кабінетах і приміщеннях російського парламенту.

Міс Львова потрапила у скандал через путінського чиновника: всі подробиці та фотоМіс Львова потрапила у скандал через путінського чиновника: всі подробиці та фото

Скріншоти з Instagram

Журналістам дівчина розповіла, що вирушила до Москви на день народження друзів, і у неї там немає ніяких любовних справ. Але на одному з фото видно, що вона вечеряє з Аліком в романтичній обстановці.

Міс Львова потрапила у скандал через путінського чиновника: всі подробиці та фотоМіс Львова потрапила у скандал через путінського чиновника: всі подробиці та фото

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Міс Україна Всесвіт Анастасія Субота зробила зізнання про свою перемогу в конкурсі. Дівчина зізналася, що честь представляти Україну на Miss Univrse вона отримала завдяки випадку.

Раніше Субота жила в Китаї протягом шести років, де працювала моделлю. В Україну вона повернулася лише пару років тому. Після свого повернення на батьківщину, вона відправила анкету на участь у конкурсі Міс Україна Всесвіт.

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