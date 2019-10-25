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Моя сестра там живе: Міс Україна відповіла, чий Крим (відео)

STYLERПерсони    25.10.2019 - 18:41
Моя сестра там живе: Міс Україна відповіла, чий Крим (відео)
Міс Україна 2019 Маргарита Паша відповіла, чий Крим (колаж: РБК-Україна)

Міс Україна "віддала" український Крим всім людям

Переможниця Міс Україна 2019 Маргарита Паша, яка нещодавно викликала скандал, відмовившись спілкуватися українською мовою, дала дивну відповідь на наболіле тест-запитання: "Чий Крим?"

Харків'янка розповіла, що дуже часто відпочивала в Криму в дитинстві, любить Ялту і Форос. А її сестра нині живе у Феодосії. Про це пише видання "Крим. Реалії".

Модель Маргарита Паша поділилася своєю позицією на святкуванні Дня ООН в Україні. Дівчина побажала процвітання Криму, "як республіці".

Моя сестра там живе: Міс Україна відповіла, чий Крим (відео)

Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

"Я вважаю, що Крим всіх людей. Вся територія Землі, вона належить всім нам людям", - неоднозначно відповіла головна красуня України на наболіле питання.

Варто нагадати, що Маргарита Паша в грудні поїде в Лондон, щоб представити Україну на конкурсі "Міс світу".

Міс Україна 2019 Маргарита Паша відповіла, чий Крим (відео: ru.krymr.com)

Нагадаємо, що під час нацвідбору на Євробачення 2019 на цьому питанні "спіткнулися" сестри-близнючки з дуету "Анна-Марія", мама яких є високопоставленим чиновником в окупованому РФ Криму.

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