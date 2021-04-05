Скандал зі спецперепустками у Києві: медики не змогли потрапити в метро

У Києві з 5 квітня почав діяти посилений карантин і весь громадський транспорт перейшов на роботу тільки за спецперепустками. На станції метро Видубичі стався скандал з медиками, яких не пустили в підземку за документами в телефоні.

Вранці в понеділок пасажири на станції Видубичі представилися медиками та показали спецперепустки в громадський транспорт на смартфонах. Вони пояснили, що їм надіслали документ в електронному вигляді, оскільки були вихідні й вони не змогли забрати їх в паперовому вигляді. За пів години до цього, на станції метрополітену пропустили чотирьох медичних працівників.

Як повідомляє кореспондент видання, на станціях чергують представники Національної поліції та "Муніципальної охорони". Саме вони й пропускають пасажирів у метро і перевіряють документи.

"Я була у Львівській області у відрядженні. Коли я повинна була її забрати? Вчора ввечері я ось повернулася... У мене є старий пропуск, у мене є посвідчення, паспорт. Я лікар-епідеміолог, працюю в залізничній лікарні, де лікують "ковідних" хворих", - розповіла одна з пасажирок, яку не пустили в метро за фотографією спецперепустки на телефоні.

У поліції кажуть, що всіх медпрацівників повинні були забезпечити спецперепустками. Як діяти тим, хто живе в передмісті або повернувся з відрядження і не зміг особисто отримати документ, пояснити не можуть.

"Повинні якось домовлятися. Це повідомлення з'явилося не сьогодні вранці. Треба було знати та орієнтуватися, або по-іншому це організовувати. Це ж не ми будемо враховувати. Якби було інше розпорядження, ми б і діяли інакше", - кажуть правоохоронці.

Варто відзначити, що спецперепустки в громадський транспорт у Києві можна було отримати лише на вихідних – в суботу і неділю. У понеділок надрукували ще 100 тисяч перепусток, які планують роздати 5 і 6 квітня.