Перший день локдауну у Києві: транспорт порожній, таксі втридорога, а в службах доставки завал

Перший день локдауну в Києві розпочався 5 квітня з транспортного колапсу, цін на таксі "за всі гроші світу", а служби доставки везуть замовлення по дві години. При цьому в транспорті порожньо, а на вході в метро співробітники поліції і муніципальної охорони пильно перевіряють перепустки.

Скільки коштує таксі, яка ситуація на дорогах, і що відбувається в транспорті - читайте нижче в нашому матеріалі.

Ранок, 5 квітня традиційно почався з заторів на дорогах. Адже в громадський транспорт (включаючи маршрутки) пускають тільки співробітників критичної інфраструктури за спеціальними перепустками.

Решта ж мешканців Києва намагаються дістатися до місця роботи на особистому авто або на таксі, тому дороги столиці червоні з самого ранку, судячи з карт Google Maps.

Фото: у Києві утворилися значні затори (Google Maps)

Як розповіли нам представники однієї зі служб таксі у Києві, ціни на проїзд залежать від попиту. А попит божевільний, при цьому в дорозі, приміром, з Лівого на Правий берег, доведеться провести не менше, ніж пару годин.

Так, основні перевізники Uklon, Uber, Bolt підняли ціни в чотири рази. Наприклад, маршрут від Лісового масиву в район Політехнічного інституту, який у звичайний час коштує 120-150 грн, зараз коштуватиме не менше 500 грн.

Скріншот: Скільки коштує доїхати з Лівого берега до центру Києва

Непросто сьогодні і службам доставки. Приміром, Glovo вранці працює з підвищеним попитом. Ранкова доставка тривала майже дві години. У сервісі нам пояснили, що у них підвищене завантаження і попросили почекати або відмовитися від замовлення.

Тим часом, транспорт з ранку - як наземний, так і метро - пустує. Туди впускають за спеціальними перепустками, але охочих їхати, навіть у годину пік, небагато.

Фото: Наземний транспорт у Києві 5 квітня (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Метро у Києві 5 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)