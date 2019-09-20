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Перепрацював: "Слуга народу" заснув на засіданні Верховної Ради (фото)

STYLERЖиття    20.09.2019 - 12:48
Перепрацював: "Слуга народу" заснув на засіданні Верховної Ради (фото)
Депутат від "Слуги народу" заснув у Раді (Колаж РБК-Україна)

Депутат від "Слуги народу" приліг відпочити на робочому місці

Журналісти зафіксували народного депутата від партії Володимира Зеленського "Слуга народу" Олексія Устенко, який заснув прямо в сесійній залі Верховної Ради. Знімок розмістив на своїй сторінці в Facebook фотограф Ян Доброносов.

На знімку видно, як молодий народний депутат Устенко сперся на свій лікоть і приліт прямо на робочому місці.

"Втомився", - так прокоментував фотографію Ян Доброносов.

Перепрацював: &quot;Слуга народу&quot; заснув на засіданні Верховної Ради (фото)

Депутат Олексій Устенко заснув у Верховній Раді (Фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Користувачів цей знімок розсмішив, і вони припустили, що Олексій Устенко просто не витримав напруженої роботи. Деякі помітили в руках у народного обранця телефон і припустили, що таким чином він просто сховався, щоб фотографам не було видно його листування.

  • Ні, ну а що? Молодий, зелений – йому ще по дискотеках бігати, а він на комітетах всю ніч.
  • Бидося. Може видавати молоко за погані умови роботи?
  • Ехх, молодь, тобі в такому віці ночами бухати, дівчат мацати, а він хернею там страждає.
  • А що ви думали? Легко бути нардепом?
  • Це оборона телефону від всюдисущих камер.
  • Він просто не палиться, от і все, а ви тут розвели!
  • Заліг з телефоном, щоб Ян не сфотографував, що там.

Перепрацював: &quot;Слуга народу&quot; заснув на засіданні Верховної Ради (фото)Перепрацював: &quot;Слуга народу&quot; заснув на засіданні Верховної Ради (фото)

Скріншоти коментарів

Олексій Устенко був обраний народним депутатом України в 2019 році за списком від партії "Слуга народ" під номер 86. Є членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Є засновником кількох аграрних підприємств. У попередньому скликанні Верховної ради був помічником нардепа Валерія Дубіля від ВО "Батьківщина".

Крім того, Олексій Устенко – син Олега Устенка, позаштатного радника (з економічних питань) президента України Володимира Зеленського.

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