Перепрацював: "Слуга народу" заснув на засіданні Верховної Ради (фото)

Депутат від "Слуги народу" приліг відпочити на робочому місці
Журналісти зафіксували народного депутата від партії Володимира Зеленського "Слуга народу" Олексія Устенко, який заснув прямо в сесійній залі Верховної Ради. Знімок розмістив на своїй сторінці в Facebook фотограф Ян Доброносов.
На знімку видно, як молодий народний депутат Устенко сперся на свій лікоть і приліт прямо на робочому місці.
"Втомився", - так прокоментував фотографію Ян Доброносов.
Депутат Олексій Устенко заснув у Верховній Раді (Фото: facebook.com/yan.dobronosov)
Користувачів цей знімок розсмішив, і вони припустили, що Олексій Устенко просто не витримав напруженої роботи. Деякі помітили в руках у народного обранця телефон і припустили, що таким чином він просто сховався, щоб фотографам не було видно його листування.
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Олексій Устенко був обраний народним депутатом України в 2019 році за списком від партії "Слуга народ" під номер 86. Є членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Є засновником кількох аграрних підприємств. У попередньому скликанні Верховної ради був помічником нардепа Валерія Дубіля від ВО "Батьківщина".
Крім того, Олексій Устенко – син Олега Устенка, позаштатного радника (з економічних питань) президента України Володимира Зеленського.