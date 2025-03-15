Участницу "Евровидения 2025" от Грузии требуют дисквалифицировать: на это есть несколько причин

На днях стало известно, что Грузию на Евровидении 2025 будет представлять 22-летняя певица Мариам Шенгелия с песней "Freedom". Еврофаны гневно отреагировали на такой выбор участницы, а сами грузины отказываются за нее голосовать.
Что вызвало критику в сети, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Когда на официальной страничке "Евровидения" сообщили, что Грузию в Швейцарии будет представлять Мариам Шенгелия, на артистку посыпались негативные комментарии. В сети требуют дисквалифицировать учасницу. И на это есть несколько причин.
Как известно, в феврале 2022 года Мариам выражала поддержку Украине, на которую напала Российская Федерация, а также выступила против пророссийской власти в Грузии. Однако впоследствии "переобулась" и стала участвовать в пропагандистских мероприятиях пророссийской партии "Грузинская мечта". В 2024-м она даже снялась в их предвыборном ролике и призвала голосовать. Интересно, что в своем блоге она также выражала печаль из-за решения партии не поднимать вопрос вступления в Европейский Союз до 2028 года.
Кроме того, певицу раскритиковали за выбор песни. Многих возмутило, что человек, который поддерживает пророссийский режим, будет петь о свободе.
Грузия стала последней страной, которая объявила своего представителя на международный песенный конкурс. Еврофаны волновались, что длительная пауза может означать отказ от участия. Однако 14 марта общественный вещатель назвал артистку, которая будет представлять страну в Базеле.
Также задержку с определением участника от Грузии связывали с непростой политической ситуацией в стране. В последнее время правительство приняло ряд противоречивых законов, в частности об иностранных агентах, что поставило под сомнение демократическое развитие страны.
Напомним, ранее мы рассказывали, что группа Ziferblat презентовала обновленную версию трека "Bird of Pray", с которым они будут представлять Украину на Евровидении-2025 в Швейцарии.
Вас может заинтересовать:
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Евровидения и Мариам Шенгелии, Telegram "Еврофаны", Wikipedia.