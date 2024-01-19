Скандал на Нацотборе: в команде YAKTAK ответили на обвинения в "присвоении" песни

В команде певца YAKTAK (Ярослава Карпука) отреагировали на скандал, разгоревшийся вокруг песни артиста, с которой он участвует в Нацотборе на Евровидение. Блогер Ваня Рассел заявил, что этот трек "присвоен" , ведь он получил "неоригинальный" семпл.

При написании материала были использованы источники: заявление представителей YAKTAK, комментарий главы делегации от Украины на Евровидении Оксаны Скибинской, который в своем Telegram-канале разместил Рассел.

Что говорят в команде певца и как реагирует на это делегация на Евровидении от нашей страны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Песня YAKTAK "Lalala" является уникальным авторским произведением. Слова на эту песню вы никогда не могли слышать до релиза этой песни в рамках Нацотбора. Музыка (мелодия песни) также никогда не была представлена в публичном пространстве к релизу этой песни в рамках Нацотбора", - отметили в команде артиста.

Все музыканты, среди которых и участники Евровидения, используют специальные платформы, такие как Splice, Loopcloud, Sounds и другие. И там они могут покупать сэмплы.

"Это порталы с семплами, которые доступны для всех, и находятся там годами. Множество артистов используют их в своих песнях, но их песни не теряют уникальность из-за использования уже доступных семплов. (То есть любая песня, любого артиста может иметь инструменты в себе, которые уже где-то использовались)", - объяснили представители певца.

В команде артиста отреагировали на скандал (фото: instagram.com/yaktak_official)

В песне YAKTAK действительно есть бит, который ранее использовался. Но в нем "изменены почти все инструменты". Команда артиста прописала саксофон, барабаны, синтезатор, бас, скрипки, живые трубы (флюгельгорн, тромбон), металлофон, разные эффекты. Из старого в бите остались только контрабас, перкуссии и пиццикато.

"Также бит с этими семплами использовала до этого певица Many, поскольку бит сдавался в лизинг на одном из ресурсов. Но согласно условиям эксклюзивных прав на все сэмплы из этого бита, всех кто использовал его в лизинг должны удалить свои песни с использованием этого бита со всех платформ", - отметили в команде YAKTAK.

"Поэтому певица Many тоже удалила песню с использованием этого бита. Все эксклюзивные права на произведение принадлежат команде YAKTAK", - добавили представители.

При этом в комментарии подчеркивается, что композиция певца "является авторской и уникальной, а также не появлялась в публичном пространстве до первого представления в рамках конкурса. Поэтому команда YAKTAK "сдержала все правила и положения Нацотбора".

Реакция делегации

Скибинская рассказала, что команда артиста предоставила документы, подтверждающие эксклюзивные права на все элементы, использованные для создания песни. И бит, который лег в основу музыки этой композиции, эксклюзивно принадлежит YAKTAK.

"Поскольку для нас использование приобретенных семплов/битов/лупов и т.п. как основ песни - нетипичная ситуация, мы обратились за разъяснением к организатору Песенного конкурса Евровидения - ЕМС, поскольку именно их будет окончательное решение о возможности или невозможности этой песни представлять Украину на международном конкурсе ", - отметила глава делегации.

"С учетом подтверждения от ЕМС по поводу возможности участия этой песни в Евровидении организационный комитет принял решение о продолжении участия YAKTAK в Национальном отборе на Евровидение-2024", - добавила она.