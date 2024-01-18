Кто может представить Украину на Евровидении 2024 года: букмекеры дали прогноз

Букмекеры объявили имена участников Нацотбора на Евровидение 2024 года, которые могут представить Украину на конкурсе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovisionworld .

Кто может представить Украину на Евровидении 2024 года

Участники Нацотбора на Евровидение 2024 года все еще продолжают борьбу друг с другом. Недавно каждый из них прошел жеребьевку и официально представил песню, с которой собирается выступать на международном конкурсе.

Поскольку все участники очень талантливы, то букмекеры решили провести опрос, кто может представить Украину.

По данным официального сайта – первую позицию занимает дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil. Они набрали 54 процента благодаря своему треку Teresa&Maria с этно-мотивами.

Поскольку певицы имеют колоссальный отрыв от других участников, вполне возможно, что они и представят Украину на Евровидение.

Второе место занял эпатажный украинский певец MELOVIN, набравший 17 процентов по статистике букмекеров.

Напомним, что в 2018 году артист занял 17-е место на Евровидении. А теперь Константин хочет вырваться вперед и занять одно из первых мест.

Третье место заняла певица ANKA ее коэффициент составляет 8 процентов. Именно ее выбрали с помощью голосования в мобильном приложении "Действие".

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Какой стране букмекеры прогнозируют победу

Также список Евровидения 2024 года на ставках мировых букмекеров на победу в конкурсе возглавила Украина.

Пока первая тройка возможных победителей выглядит так:

первое место - Украина

второе место - Великобритания

третье место - Италия.

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