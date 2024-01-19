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Евровидение 2024: участника Нацотбора YAKTAK обвиняют в присвоении чужой песни (видео)

Украина, Пятница 19 января 2024 15:14
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Евровидение 2024: участника Нацотбора YAKTAK обвиняют в присвоении чужой песни (видео) Участник Нацотбора на Евровидение 2024 года YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
Автор: Юлия Гаюк

Популярного украинского певца и участника Нацотбора на Евровидение 2024 года YAKTAK обвиняют в присвоении чужой песни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале музыкального критика Вани Рассела.

Детали инцидента

30 октября 2022 года на музыкальных платформах появилась песня "Varto" от исполнительницы Many. Блогер Ваня Рассел утверждает, что если послушать отрывок песни YAKTAK "La La La", то программа для поиска музыки Shazam распознает ее как "Varto".

Таким образом критик делает вывод, что Ярослав (настоящее имя певца) использует те же сэмплы (аудиофрагменты, вырезанные или записанные из имеющегося источника), что и Many.

В требованиях к песне на Евровидении говорится, что музыка и слова должны быть оригинальными, созданными без использования других произведений и без нарушения прав третьих лиц, а также не была опубликована никоим образом.

Отметим также, что сэмплы можно вполне законно приобрести, однако об этом нужно сообщать.

Но произошел интересный поворот событий. Композиции "Varto" от Many уже нет на цифровых платформах. Однако в других социальных сетях его все еще можно найти.

Реакция "Суспільного" и YAKTAK

По словам Вани Рассела, ни "Суспільного", ни сам певец YAKTAK еще не предоставили комментариев по поводу инцидента.

Критик обратился также к самой Many. Исполнительница ответила, что песню действительно удаляют со всех платформ.

Нацотбор на Евровидение 2024

Финал Национального отбора состоится 3 февраля. Зрители, как всегда, смогут наблюдать за ним со своих телеэкранов.

Участники будут выступать в следующем порядке:

  • YAKTAK - Lalala
  • INGRET - Keeper
  • NAZVA - Slavic English
  • ANKA - "Палала"
  • Drevo - Endless chain
  • alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
  • MÉLOVIN - DREAMER
  • SKYLERR - Time is running out
  • Ziferblat - Place I Call Home
  • YAGODY - Tsunamia
  • NAHABA - GLASSS

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал - на 11 мая.

Кстати, ранее группа NAHABA обвинила в плагиате песни российской группы.

А еще мы говорили, кому букмекеры прогнозируют победу на Нацотборе.

Слушайте также все песни участников Нацотбора 2024 года, чтобы найти своего фаворита.

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