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Кейт Міддлтон порушила королівський протокол: Єлизавета ІІ дала добро

STYLERПерсони    29.07.2019 - 11:47
Кейт Міддлтон порушила королівський протокол: Єлизавета ІІ дала добро
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кейт Міддлтон порушила етикет з легкої руки королеви Єлизавети ІІ

Кейт Міддлтон порушила королівський протокол під час візиту до шотландської резиденції Балморал. При чому, зробила це дружина принца Вільяма з схвалення самої Єлизавети ІІ.

Як пише Express, це сталося ще в 2009 році - за два роки до весілля Кейт Міддлтон і Вільяма. Так, королівський біограф Кеті Ніколь у своїй книзі "Кейт: Майбутня королева" стверджує, що Єлизавета так сильно хотіла, щоб кохана її онука відчувала себе як вдома, що дозволила їй фотографувати маєток.

"До цього королева зустрічалася з Кейт лише мигцем на весіллі Пітера і Отамн Філліпс, однак вирішила поступитися етикетом, щоб дати їй відчути, що їй раді, і дозволила зробити фото Балморала... Будучи жінкою, життя якої проходить у всіх на виду, королева рідко "опускає забрало", і лише декілька членів її сім'ї і близькі друзі знають, яка вона в реальному житті", - розповіла Ніколь

За словами експерта, те, що Єлизавета ІІ допустила Кейт Міддлтон у своє найближче оточення, було дуже щедрим жестом з боку Її Величності і тонким ходом, який довів, що вона серйозно ставиться до роману Вільяма.

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