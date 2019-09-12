Скандал з електричкою у Києві: люди заблокували рух поїзда (відео)

У людей не витримали нерви і вони зупинили рух поїзда
У Києві люди не витримали і заблокували рух электрички. Це сталося на станції "Троєщина 2".У городян урвався терпець з кількох причин. Справа в тому, що: електричка їздить не за розкладом, замість шести вагонів приїжджають чотири, частина дверей поїзда не відкриваються, частина рейсів анульовано, електрички на всіх не вистачає. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Там же опублікували і відео інциденту.
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.
Відео: На Троєщині заблокували рух електрички (facebook.com/KyivOperativ)
В коментарях люди звинувачують у всьому мера Києва, який відкриває парки і сквери, замість того, щоб налагодити роботу електричок. Також українці згадали директора Укрзалізниці Євгена Кравцова, який, за їх словами, не діє.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperati)
Як ми раніше повідомляли, Укрзалізниця потрапила в скандал через провідника.
Також ми писали про те, що Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через сервіс - у вагоні фірмового поїзда "Оберіг" Харків-Київ були помічені таргани, а пасажирам дали вологу постіль.