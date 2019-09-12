Скандал з електричкою у Києві: люди заблокували рух поїзда (відео)

У Києві люди не витримали і заблокували рух электрички. Це сталося на станції "Троєщина 2".У городян урвався терпець з кількох причин. Справа в тому, що: електричка їздить не за розкладом, замість шести вагонів приїжджають чотири, частина дверей поїзда не відкриваються, частина рейсів анульовано, електрички на всіх не вистачає. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Там же опублікували і відео інциденту.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

Відео: На Троєщині заблокували рух електрички (facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях люди звинувачують у всьому мера Києва, який відкриває парки і сквери, замість того, щоб налагодити роботу електричок. Також українці згадали директора Укрзалізниці Євгена Кравцова, який, за їх словами, не діє.

Найголовніше, що у нас є скляний міст, сходинки до алеї художників, велодоріжки! І пан мер кожні вихідні літає на приватному літаку в Німеччину! Ура товариші, Ура!!!

Ну сказали передайте на ЖД. Ну, немає в місті керівника і господаря. Є бовдур з желейним моском, який відкриває парки і сквери. Хоча нашим пасажирам х*ен догодиш.

Кравцова на шпали положіть, і все у вас буде!

Величезне спасибі страйкуючим! Завдяки вам і ми зараз стоїмо закриті в полі і не рухаємося.

Давно вже треба було це зробити. Проїзд підняли в два рази, а сервіс став гірше.....от нехай начальство КПТ приїде і цей УЗшний клоун Кравцов.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperati)

Як ми раніше повідомляли, Укрзалізниця потрапила в скандал через провідника.

Також ми писали про те, що Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через сервіс - у вагоні фірмового поїзда "Оберіг" Харків-Київ були помічені таргани, а пасажирам дали вологу постіль.