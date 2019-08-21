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У Києві стався збій в русі міської електрички

Новини » Надзвичайні події    21.08.2019 - 10:36
У Києві стався збій в русі міської електрички
Фото: міська електричка (УНІАН)

З ранку в Києві скасували дев'ять рейсів міської електрички

У Києві вранці 21 серпня стався серйозний збій в русі міської електрички, зокрема, з технічних причин скасували дев'ять рейсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комунального підприємства "Киевпастранс".

Повідомляється, що в ранкові години з технічних причин були скасовані дев'ять рейсів міської електрички.

"Приносимо вибачення за незручності, безпека пасажирів в пріоритеті", - відзначили в "Київпастрансі".

Нагадаємо, сьогодні вранці в Києві утворилися численні пробки. На правому березі традиційно пробки скували проспект Перемоги, зокрема, тут затор розтягнувся на кілька кілометрів від стації метро "Житомирська" і до "Шулявської". Також було ускладнено рух на в'їзді в Київ по проспекту Голосіївському, а також Леся Курбаса і далі по вулиці Борщагівській. При в'їзді з Одеської траси спостерігалися затори в районі ВДНГ і Деміївської площі.

Раніше також стало відомо, що з Маріуполя вперше за п'ять років запустили електрички до "сірої зони". З 4 серпня поїзди запустили на станцію Південнодонбаська, яка знаходиться в безпосередній близькості до лінії розмежування.

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