Скандал с электричкой в Киеве: люди заблокировали движение поезда (видео)

В Киеве люди не выдержали и заблокировали движение электрички. Это произошло на станции "Троещина 2".У горожан лопнуло терпение по нескольким причинам. Дело в том, что: электричка ездит не по расписанию, вместо шести вагонов приезжают четыре, часть дверей поезда не открываются, часть рейсов аннулировано, электрички на всех людей не хватает. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. Там же опубликовали и видео инцидента.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: На Троещине заблокировали движение электрички (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях люди винят во всем мэра Киева, который открывает парки и скверы, вместо того, чтобы наладить работу электричек. Также украинцы упомянули директора Укрзализныци Евгения Кравцова, который, по их словам, бездействует.

Самое главное, что у нас есть стеклянный мост, ступеньки к алее художников, велодорожки! И пан мэр каждые выходные летает на частном самолете в Германию! Ура товарищи, Ура!!!

Ну сказали передайте на ЖД. Ну, нет в городе руководителя и хозяина. Есть балбес с желейным моском, который открывает парки и скверы. Хотя нашим пассажирам х*ен угодишь.

Кравцова на шпали положіть, і все у вас буде!

Огромное спасибо бастующим! Благодаря вам и мы сейчас стоим закрытые в поле и не движемся.

Давно уже надо было это сделать. Проезд подняли в два раза, а сервис стал хуже.....вот пусть начальство КПТ приедет и этот УЗшный клоун Кравцов.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperati)

Как мы ранее сообщали, Укрзализныця угодила в скандал из-за проводника.

Также мы писали о том, что Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за сервиса - в вагоне фирменного поезда "Оберег" Харьков-Киев были замечены тараканы, а пассажирам дали влажную постель.