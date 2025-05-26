Седой и с бородой: как изменился главный герой "Доктора Хауса" (фото)

Хью Лори попал в каст "Доктора Хауса" почти случайно: свои пробы он записал где-то за границей, на ходу, и блестяще подделал американский акцент.

Видео так впечатлило создателей шоу, что они сразу же согласились взять его на главную роль - и даже не подозревали, что на самом деле он не американец, а британец.

Роль циничного гения без белого халата изменила жизнь актера: Лори получил два "Золотых глобуса" и даже орден Британской империи.

Кадр из сериала "Доктор Хаус"

Однако слава имела свою цену - восемь лет плотных съемок истощили его настолько, что после завершения сериала он почти исчез с экранов.

Все это время Хью предпочитал семейный уют - проводил дни с женой Джо Грин, сыновьями Чарльзом и Уильямом и дочерью Ребеккой.

За это время Лори кардинально изменился: 65-летний актер поседел, стал укладывать мятежные волосы назад, а на лице появилась длинная борода.

Его уже не узнать с первого взгляда, но шарм и глубина взгляда - те же. И именно в таком образе он возвращается - но уже не как врач.

Хью Лори (скриншот)

На Apple TV готовится громкая премьера - сериал The Wanted Man ("Разыскиваемый мужчина"), и Лори в нем играет совсем другую, более темную роль.

Его герой Феликс Кармайкл - глава могущественного криминального синдиката, который двадцать лет держал под контролем целую империю.

Проект обещает быть стильным и драматичным: над сериалом работает Джордж Кей, сценарист "Люпена" и "Убивая Еву", а в актерском составе - Тандиве Ньютон, Джина Макки, Финн Уайтхед. Дата премьеры пока не известна.

Кадр из сериала "Авеню 5"