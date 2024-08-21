Не в душе. Трихолог рассказала, как правильно мыть волосы для максимальной пользы

Многие мечтают иметь ухоженные волосы, при этом не прикладывать много усиль. Как оказалось, мыть голову нужно мыть над ванной, а не стоя под душем и в этом есть много преимуществ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского трихолога Рэйчел Валентайн.

Как правильно мыть волосы

Часто люди испытывают все шампуни и кондиционеры на рынке, экспериментируют со скрабами для кожи головы и применяли разные масла, но все равно недовольны состоянием своих волос.

Однако трихолог обнаружил простую смену в распорядке дня, которая может кардинально изменить ситуацию - и все это связано с тем, как вы моете волосы.

Трихолог Рэйчел Валентайн рассказала, что мытье волос над ванной облегчает доступ ко всем зонам, подобно опыту в салоне. Эксперт также отметила, что этот метод облегчает смывание масок и других средств без неудобства стоять под душем, экономя таким образом воду.

Как часто нужно мыть волосы

Мыть волосы нужно по мере их загрязнения, не реже 1 раза в 4-5 дней. Важно, что точной цифры нет, это ведь все индивидуально.

Все зависит от типа волос, количества потребляемых жиров и углеводов, от индивидуальных особенностей человека. Нельзя допускать появления засаленных и склеенных волос и зуда. Это способствует появлению болезнетворной микрофлоры и грибковым заболеваниям.

Если вы ведете активный образ жизни и волосы нуждаются в ежедневной мойке, то необходимо использовать безсульфатные шампуни, а если часто пользуетесь разными стайлинговыми средствами, то для удаления средств необходимы шампуни для глубокой очистки.

Нужно ли наносить шампунь дважды

Если вы проводите много времени на улице или используете много средств для стайлинга, двойное нанесение шампуня поможет смыть накопившиеся грязи.

Однако, если вы моете волосы почти каждый день, тогда лучше наносить шампунь только один раз. Все потому, что слишком большое количество шампуня может смыть с волос естественные защитные масла и сделать волосы уязвимыми к повреждениям.

Сухой шампунь может мгновенно сделать состояние волос лучше между процедурами мытья. Он адсорбирует излишки масел и придает объем от корней, делает волосы чище на вид.

К тому же важно не мыть волосы слишком горячей или холодной водой, температура воды должна сильно отличаться от температуры тела, то есть примерно 35-40 градусов.