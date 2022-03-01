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Ситуація в Сумах прямо зараз: що відбувається у місті

Автор: Світлана Мащенко

Суми та область стали одним з найгарячіших напрямків з моменту вторгнення російських військ на територію України 24 лютого. У місті щодня точаться вуличні бої, райцентри, смт та села обстрілюються окупантами, вулицями намагається прорватися ворожа техніка. Проте Сумщина вже котрий день чинить опір наступу.

Про те, що зараз відбувається у Сумах та області - у текстовому онлайні РБК-Україна.

12:10 У Конотопі повітряна тривога!

11:45 У Тростянці колона важкої техніки їде через місто Загроза вуличних боїв!

11:45 "Колона важкої техніки їде через місто! Загроза вуличних боїв", - повідомив Дмитро Живицький, очільник облдержадміністрації.

11:08 В ОДА попередили про появу ворожої техніки з білими прапорами.

"Терміново село Низи, Сумський район, ворожа техніка їздить по селу Низи та його околицям! Їздить по селам з білими прапорами та розстрілюють мирних людей! Будьте в дома, подалі від вікон! Не виходьте на вулицю!" - говориться в дописі.

8:10 За повідомленням голови ОДА Дмитра Живицького, ніч на 1 березня була тихою.

Зазначимо, що місто Охтирка - чи не найбільш постраждало з початку війни. Зокрема тут ворог обстріляв дитячий садочок, загинула людина. А на вулицях утворилися величезні кратери після вибухів.

Вулиці Охтирки сьогодні (t.me/livekharkiv)

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