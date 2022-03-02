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Мер Конотопа: місту поставили ультиматум - за опір накриють артилерією

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Конотоп, Середа 02 березня 2022 10:45
Мер Конотопа: місту поставили ультиматум - за опір накриють артилерією Фото: мер Конотопа Артем Семеніхін (facebook.com/Semenikhin)
Автор: Валерія Поліщук

Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що російські війська, які зайшли в місто, поставили ультиматум місцевій владі. За його словами, якщо жителі будуть чинити опір, то місто накриють артилерією.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Вони (окупанти, - ред.) нам поставили умову. Зараз, якщо ми починаємо опір, вони розносять місто артилерією", - заявив мер Конотопа виступаючи на площі перед жителями міста.

При цьому він запитав у присутніх жителів міста, чи будуть вони воювати за Конотоп. Ті, у свою чергу, висловили згоду.

"Я за те, щоб воювати. Рішення приймають всі разом, тому що артилерія на нас націлена", - додав Семеніхін.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого за Конотоп пройшли важкі бої. Ворог оточив населений пункт, але взяти його не зміг. Мер міста Артем Семеніхін виклав у фото і відео знищеної техніки окупантів.

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