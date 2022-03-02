Мер Конотопа: місту поставили ультиматум - за опір накриють артилерією

Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що російські війська, які зайшли в місто, поставили ультиматум місцевій владі. За його словами, якщо жителі будуть чинити опір, то місто накриють артилерією.

"Вони (окупанти, - ред.) нам поставили умову. Зараз, якщо ми починаємо опір, вони розносять місто артилерією", - заявив мер Конотопа виступаючи на площі перед жителями міста.

При цьому він запитав у присутніх жителів міста, чи будуть вони воювати за Конотоп. Ті, у свою чергу, висловили згоду.

"Я за те, щоб воювати. Рішення приймають всі разом, тому що артилерія на нас націлена", - додав Семеніхін.