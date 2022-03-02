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Під Конотопом російські окупанти обстріляли автомобіль, загинули дві людини

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Сумська область, Середа 02 березня 2022 13:05
Під Конотопом російські окупанти обстріляли автомобіль, загинули дві людини Фото: під Конотопом російські окупанти обстріляли автомобіль (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Сумській області На виїзді з села Слобода російські окупанти обстріляли автомобільний транспорт. В результаті події загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу Генпрокуратури.

За даними слідства, 28 Лютого при виїзді з села Слобода Конотопського району військові РФ обстріляли автомобіль. Двоє чоловіків загинули.

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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