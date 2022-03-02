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Російські окупанти зайняли Тростянець, - голова Сумської ОДА

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Сумська область, Середа 02 березня 2022 03:11
Російські окупанти зайняли Тростянець, - голова Сумської ОДА Фото: окупанти РФ зайняли Тростянець (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупаційні сили зайняли місто Тростянець Сумської області та стали проводити рейди по домівках і хапати місцевих жителів, витягуючи людей на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОДА Дмитра Живицького.

У своєму нічному звіті він передав інформацію від голови Тростянецької громади Юрія Бови.

"Станом на 1.03 три російські колони з різних сторін зайшли в Тростянець і повністю зайняли місто. Знесли танком ворота в Круглий Двір, розбили картинну галерею", - йдеться в публікації.

У місті Тростянець пошкоджені майже всі ЛЕП, дороги розбиті повністю.

"Росіяни ходять по домівках, дістають людей з підвалів, змушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії", - розповів він.

Зазначається, що противник створив тут якийсь штаб.

При цьому в ОДА розповіли, що міська влада продовжує працювати навіть в таких умовах.

"Постачаємо людей їжею, хліб печеться. Територіальна оборона працює. Ми бережемо кожне життя!!!" - пише він.

Раніше повідомлялося, що голова Сумської ОДА просив ЗСУ атакувати війська окупантів в області. Пізніше стало відомо, що ввечері 1 березня за допомогою "Байрактара" завдали серйозних втрат окупантам в живій силі та техніці.

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