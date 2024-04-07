Сытный ужин из простых продуктов: рецепт жаркого с мясом и картофелем

Что нужно для жаркого с мясом

Для того чтобы приготовить сытное жаркое, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Свинина - 400 г

Картофель - 1 кг

Морковь -1 шт.

Лук - 1 шт.

Мука - 2 ст. л.

Растительное масло - к жарке

Соль - по вашему вкусу

Перец - по вашему вкусу

Паприка - по вашему вкусу

Чеснок - по вашему вкусу

Зелень (петрушка, зеленый лук) - по вашему вкусу

Как готовить жаркое с мясом и картофелем

Для начала помойте картофель, очистите его от кожуры и нарежьте на небольшие кубики. Пересыпьте картофель в кастрюлю, залейте водой так, чтобы покрыть все овощи и поставить кастрюлю на средний огонь.

Картофель в кастрюле (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Вымытую свинину нарежьте небольшими кусками. Разогрейте на сковороде масло и выложите мясо, поджарьте его до румяной корочки.

Поджарьте свинину до корочки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

После этого добавьте соль, перец и специи по вкусу, хорошо перемешайте и жарьте еще 2 минуты. Поджаренную свинину переложите в отдельную миску.

Для приготовления зажарки с мукой очистите морковь и натрите ее на большой терке, а очищенный лук нарежьте мелкими кубиками.

Разогрейте на сковороде масло и всыпьте овощи, обжарьте до легкой корочки и добавьте муку - она придаст густую консистенцию будущему жаркому. После этого жарьте смесь еще 2 минуты на минимальном огне, постоянно помешивая.

Теперь добавьте в сковороду воду из кастрюли с готовым картофелем, примерно 2 половника, и тщательно перемешайте зажарку.

Добавьте в зажарку воду из картофеля (скриншот / ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк)

Теперь в кастрюлю с картофелем добавьте поджаренную свинину и зажарку, перемешайте, добавьте соль по необходимости и протушите жаркое на среднем огне 30-40 минут. После чего жаркое готово, разложите его по тарелкам и украсьте измельченной зеленью.