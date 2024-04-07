Ситна вечеря з простих продуктів: рецепт печені з м'ясом та картоплею

Що треба для печені з м'ясом

Для того, щоб приготувати ситну печеню, вам знадобляться такі інгредієнти:

Свинина - 400 г

Картопля - 1 кг

Морква - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Борошно - 2 ст. л.

Олія - до смаження

Сіль - до вашого смаку

Перець - до вашого смаку

Паприка - до вашого смаку

Часник - до вашого смаку

Зелень (петрушка, зелена цибуля) - до вашого смаку

Як готувати печеню з м'ясом та картоплею

Для початку помийте картоплю, очистьте її від шкірки та наріжте на невеликі кубики. Пересипте картоплю до каструлі, залийте водою так, щоб покрити всі овочі та поставте каструлю на середній вогонь.

Картопля у каструлі (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Вимиту свинину наріжте невеликими шматками. Розігрійте на пательні олію та викладіть м'ясо, підсмажте його до рум'яної скоринки.

Підсмажте свинину до скоринки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Після цього додайте сіль, перець та спеції до вашого смаку, гарно перемішайте та смажте ще 2 хвилини. Підсмажену свинину перекладіть в окрему миску.

Для приготування засмажки з борошном очистьте моркву та натріть її на великій тертці, а очищену цибулю наріжте дрібними кубиками.

Розігрійте на пательні олію та всипте овочі, обсмажте до легкої скоринки та додайте борошно - воно надасть густої консистенції майбутній печені. Після цього смажте суміш ще 2 хвилини на мінімальному вогні, постійно помішуючи.

Тепер додайте до пательні воду з каструлі з готовою картоплею, приблизно 2 половники, та ретельно перемішайте засмажку.

Додайте до засмажки воду з картоплі (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Тепер в каструлю з картоплею додайте підсмажену свинину і засмажку, перемішайте, додайте сіль у разі потреби та протушкуйте печеню на середньому вогні 30-40 хвилин. Після чого печеня готова, розкладіть її по тарілках і прикрасьте подрібненою зеленню.