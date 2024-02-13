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Сырский и Умеров поговорили с командующим войсками НАТО в Европе и озвучили приоритеты ВСУ

Вторник 13 февраля 2024 20:51
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Сырский и Умеров поговорили с командующим войсками НАТО в Европе и озвучили приоритеты ВСУ Фото: Александр Сырский и Рустем Умеров (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр обороны Рустем Умеров вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским провели разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Умерова в Facebook.

Также удалось поговорить с командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто.

"Четкий и предметный разговор. Обсудили наши военные планы на 2024 год", - написал министр.

Приоритеты для ВСУ

Сырский в разговоре озвучил приоритеты, среди них есть:

  • оптимизация структуры ВСУ;
  • улучшение качества подготовки наших военных;
  • доукомплектование имеющихся бригад и создание новых;
  • обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике.

Также отдельно обсудили постоянное увеличение средств РЭБ, чтобы нивелировать угрозу вражеских дронов.

"Еще одна важная тема - обеспечение ротации бойцов на фронте.
Впереди - много работы и решений, необходимых для нашей победы", - написал Умеров.

Перестановки в ВСУ

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский начал обновление руководства ВСУ. Так, вместо Валерия Залужного на должность главкома был назначен Александр Сырский. А Генштаб вместо Сергея Шапталы возглавил Анатолий Баргилевич.

Позже глава государства также назначил заместителей новых главкома и начальника Генштаба, а также провел кадровые перестановки среди командующих войсками.

Сегодня главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров отправились на фронт, чтобы осмотреть ситуацию.

Перестановки в ВСУ пока не коснулись только двух командующих. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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