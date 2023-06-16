Часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на выходные

Погода в Украине будет дождливой на этих выходных, с 17 по 18 июня. Местами также ожидаются грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook .

По прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток в западных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. При этом завтра местами прогнозируются значительные дожди.

Температура воздуха ночью составит +11 +17 градусов, а днем +19 +25.

На остальной территории Украины будет без осадков. Лишь днем в воскресенье, 17 июня, на востоке и юго-востоке страны местами ожидаются кратковременные дожди и гроза.

Кроме того, 18 и 19 июня в южных, а в понедельник также в Винницкой и Житомирской областях местами прогнозируются кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха ночью составит +13 +19 градусов, а днем +24 +30. Ветер преимущественно восточный, 3-10 м/с.