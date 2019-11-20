Погода на Новий рік в Україні: синоптики приголомшили прогнозом

Погода на Новий рік в Україні (Колаж РБК-Україна)

Синоптик розповів, що на Новий рік 2020 погода буде морозною

Якою буде погода на Новий рік в Україні цікаво практично кожному жителеві нашої країни, адже це свято чекають з нетерпінням багато людей. За прогнозом сайту "Метеоролог", грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай у цей час. Похолодання і сніг скоріше за все прийдуть з 15 грудня.

У Східній Європі відхилення від середньої температури в грудні очікується в межах 3 градусів за Цельсієм. Погода буде вологою і сирою, прогнозуються опади мокрого снігу з дощем. Фахівці не виключають, що місяць встановить температурні рекорди. Похолодання і снігопади з'являться у другій половині грудня.

А ось народний синоптик Леонід Горбань повідомив, що під кінець першого зимового місяця в Україну прийдуть морози і на Новий рік буде холодно, але без снігу. 31 грудня середня температура повітря досягне -9 градусів.

Погода на Новий рік в Україні (фото: РБК-Україна)

Британські метеорологи приголомшили своїм прогнозом для України. На їхню думку, нас чекає найсуворіша зима за 30 років. Морози сягатимуть до -20 градусів нижче нуля.

Як ми раніше писали, погода в Україні у середу, 20 листопада, очікується похмура і прохолодна практично у всіх областях країни. Місцями очікується різке пониження температури повітря до -2 градусів.