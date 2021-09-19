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Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться сонце і 24-градусне тепло

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Неділя 19 вересня 2021 20:30
Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться сонце і 24-градусне тепло Фото: Погода в Україні принесе потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні після сильного похолодання, яке прийшло на вихідних, знову зміниться. Синоптики анонсували підвищення температури до +20+24 градусів і сонячні дні. Але поки що доведеться перетерпіти холод.

Що буде з погодою наступного тижня, і коли температура знову підвищиться - читайте нижче в нашому матеріалі.

Коли в Україні потеплішає

Синоптик Gismeteo прогнозують, що антициклон з сонцем і високою температурою прийде в країну до наступних вихідних і затримається до початку тижня, тобто, попередньо це буде 25-28 вересня.

Втім, потепління буде недовгим, і до кінця першого місяця осені градуси знову знизяться.

Поки що нас чекають сильні холоди

Тим часом, середина наступного тижня буде дощовою і дуже холодною. Пік холодів, за даними Українського гідрометцентру, очікується у вівторок-четвер, 21-23 вересня.

У ці дні температура на півночі і заході вдень знизиться до +6+10 градусів, на півдні і сході +10+15. З п'ятниці, 24 вересня, стане трохи комфортніше.

Яка погода очікується в понеділок, 20 вересня

"З понеділка градуси почнуть сповзати вниз, до +7+12 градусів. Буде дуже холодно за відчуттями", - повідомила синоптик Наталка Діденко.

В Укргідрометцентрі прогнозують +9+13 вдень і +5+9 вночі, на півдні і сході тепліше, +16+20 вдень і +8+12 вночі.

Похмуро і дощитиме по всій країні крім південних областей.

Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться сонце і 24-градусне тепло

Скрін: Погода в Україні 20 вересня (meteo.gov.ua)

Дивіться нижче також карти погоди від Українського гідрометцентру з 21 по 24 вересня.

Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться сонце і 24-градусне теплоСиноптики розповіли, коли в Україну повернеться сонце і 24-градусне теплоСиноптики розповіли, коли в Україну повернеться сонце і 24-градусне теплоСиноптики розповіли, коли в Україну повернеться сонце і 24-градусне тепло

Скрін: Погода в Україні 21-24 вересня (meteo.gov.ua)

Судячи з карт Gismeteo для Києва, потепління, як ми писали вище, прийде лише до наступних вихідних.

Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться сонце і 24-градусне тепло

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що частина України може перетворитися на пустелю вже через тридцять років.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в жовтні 2021, чи варто чекати перших заморозків і снігу.

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