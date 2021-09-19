Синоптики рассказали, когда в Украину вернется солнце и 24-градусное тепло

Погода в Украине после сильного похолодания, которое пришло на выходных, снова изменится. Синоптики анонсировали повышение температуры до +20+24 градусов и солнечные дни. Но пока что придется перетерпеть холод.

Что будет с погодой на следующей неделе, и когда температура снова повысится - читайте ниже в нашем материале.

Когда в Украине потеплеет

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что антициклон с солнцем и высокой температурой придет в страну к следующим выходным и задержится до начала недели, то есть, предварительно это будет 25-28 сентября.

Впрочем, потепление будет недолгим, и к концу первого месяца осени градусы снова снизятся.

Пока что нас ждут сильные холода

Тем временем, середина следующей недели будет дождливой и очень холодной. Пик холодов, по данным Украинского гидрометцентра, ожидается во вторник-четверг, 21-23 сентября.

В эти дни температура на севере и западе днем снизится до +6+10 градусов, на юге и востоке +10+15. С пятницы, 24 сентября, станет немного комфортнее.

Какая погода ожидается в понедельник, 20 сентября

"С понедельника градусы начнут сползать вниз, до +7+12 градусов. Будет очень холодно по ощущениям", - сообщила синоптик Наталка Диденко.

В Укргидрометцентре прогнозируют +9+13 днем и +5+9 ночью, на юге и востоке теплее, +16+20 днем и +8+12 ночью.

Пасмурно и дождливо будет по всей стране кроме южных областей.

Скрин: Погода в Украине 20 сентября (meteo.gov.ua)

Смотрите ниже также карты погоды от Украинского гидрометцентра с 21 по 24 сентября.

Скрин: Погода в Украине 21-24 сентября (meteo.gov.ua)

Судя по картам Gismeteo для Киева, потепление, как мы писали выше, придет лишь к следующим выходным.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)